Un juez de control vinculó a proceso a César Alejandro “N”, alias “El Botox”, por su presunta participación en el homicidio de Bernardo Bravo, líder limonero de Apatzingán.

El imputado, señalado como líder criminal en la zona, enfrentará el proceso en prisión preventiva oficiosa, con un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

También es investigado por extorsión y otros delitos de alto impacto en la región de Tierra Caliente.