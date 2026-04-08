El estrecho de Ormuz volvió a ser cerrado por Irán tras los ataques de este miércoles de Israel contra el Libano.

Con esta acción, una vez más se interrumpe el tránsito libre de buques que transportan mercancías, principalmente petróleo.

De acuerdo con especialistas, la medida refuerza la fragilidad de la tregua de dos semanas que se había pactado apenas este martes con Estados Unidos, lo que generó expectativas para alcanzar la paz.