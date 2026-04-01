Un joven de 18 años que se encontraba extraviado y desorientado en la Barranca de Huentitán fue localizado sano y salvo gracias a un operativo coordinado entre C5 Escudo Jalisco y la Policía de Guadalajara.

El centro de mando estatal recibió el reporte a través del 911 y estableció contacto directo con el joven mediante videollamada, lo que permitió obtener las coordenadas precisas de su ubicación.

Con esos datos, elementos municipales desplegaron la búsqueda en la zona de la Barranca y Fernando Calderón, en la colonia Panorámica de Huentitán.

El joven fue localizado en buen estado de salud y no requirió atención médica. (Por Edgar Flores Maciel)