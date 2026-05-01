La República Islámica de Irán entregó a Pakistán un nuevo texto con propuestas para avanzar en las conversaciones de paz con Estados Unidos.

El documento fue remitido anoche en el marco de los esfuerzos de Islamabad por actuar como mediador entre ambos países.

El reporte no ofreció detalles sobre el contenido de la propuesta, lo que refuerza el carácter confidencial de las negociaciones; sin embargo, la confirmación de que existe un nuevo planteamiento sugiere que Teherán busca mantener abierta la vía diplomática en medio de la tensión militar en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz.

En las últimas semanas, el presidente estadounidense Donald Trump ha advertido que no descarta reanudar ataques contra Irán si las conversaciones fracasan.