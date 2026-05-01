La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró esta mañana que frente a los embates del exterior lo que hace falta es unidad nacional.

“Frente al embate exterior lo que debe haber es unidad nacional, unidad con el pueblo, quien no quiera eso pues es que está con el exterior. Entonces el llamado es a informarse y a no dejarse llevar por mentiras, calumnias, pero cada quien asume su responsabilidad en la historia, cada quien, cada quien”.

Lo anterior en respuesta a las críticas de opositores a la defensa que hizo del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, tras las acusaciones del Gobierno de Estados Unidos, que solicitó su extradición. Y ante esto, Sheinbaum reiteró que la soberanía no se negocia.

“Pues la presidenta está fuerte, está sólida y muy segura, por una sola razón, nunca nos vamos a separar del pueblo de México y siempre vamos a defender la soberanía, por encima de todo. Es tiempo de la defensa de los principios y hay un principio que se llama soberanía y esa no se negocia”. (Por Arturo García Caudillo)