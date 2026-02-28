Una serie de explosiones sacudió el centro y norte de Israel tras el lanzamiento de misiles por parte de Irán, en represalia por los ataques efectuados junto con Estados Unidos contra territorio iraní.

Según reportes preliminares, Teherán disparó 125 misiles; 35 habrían ingresado al espacio aéreo israelí y el resto fue interceptado.

Además, la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó haber atacado bases estadounidenses en Bahréin, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.

Hasta el momento no se reportan víctimas ni daños confirmados.