México ocupó el tercer lugar mundial en asesinatos de periodistas en 2025, con al menos seis casos documentados, cifra que supera los cinco homicidios registrados en 2024 y los dos de 2023, informa el Comité para la Protección de los Periodistas.

El organismo señaló que todos los crímenes permanecen impunes y advirtió que persiste un patrón de falta de justicia, influido por la violencia criminal y la corrupción.

También cuestionó la efectividad del mecanismo federal de protección y alertó que el repunte refleja un deterioro global de la libertad de prensa y mayores riesgos para quienes ejercen el periodismo.