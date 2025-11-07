La Embajada de Irán en México rechazó las versiones sobre un presunto atentado frustrado contra la embajadora de Israel, Einat Kranz Neiger (en la foto), calificándolo como “una gran mentira” y “un invento mediático” destinado a dañar las relaciones entre ambos países.

En un comunicado, la representación iraní aseguró que nunca traicionará la confianza del gobierno mexicano y que respeta plenamente sus leyes.

También negó acusaciones de antisemitismo, destacando que en Irán operan más de 100 sinagogas sin resguardo especial y sin incidentes contra la comunidad judía.

Por su parte, la Embajada de Israel en México agradeció a las autoridades nacionales por haber neutralizado lo que calificó como “intenciones terroristas dirigidas por Irán”.