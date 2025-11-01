El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que México es un amigo y socio estratégico al destacar que en el país hay 700 empresas francesas, principalmente del sector aeronáutico y ferroviario.

En la reunión que sostuvo previamente con la presidenta Claudia Sheinbaum y empresarios, el mandatario francés dijo que hay disposición por sumarse al Plan México.

Al ser cuestionado sobre los recientes bombardeos de Estados Unidos a embarcaciones en el mar Caribe, Macron subrayó que su país mantiene una postura de respeto absoluto a la soberanía de todas las naciones, aunque reconoció que existe una causa común en la lucha contra el narcotráfico.