Los Freseros del Irapuato lograron el pase a la final de la Liga de Expansión MX, al empatar 1-1 en el juego de vuelta de semifinales ante Morelia en el estadio Sergio León Chávez y avanzar con ese mismo global, por lo que al quedar mejor ubicado en la clasificación avanza a la final. Irapuato sufrió, pues Brian Figueroa puso en ventaja a los michoacanos y al minuto 90, vía penal, Benjamín Mora logró el empate y el gol del pase a la final.

Hoy Tampico que gana 1-0 la serie recibe a los Alteños de Tepatitlán en territorio tamaulipeco. (Por Martín Navarro Vásquez)