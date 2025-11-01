El piloto neerlandés Max Verstappen ganó el Gran Premio de Las Vegas 2025, vigésima segunda fecha de la Temporada de la Fórmula 1, y amenaza con arrebatar el título del Mundial de Pilotos, luego de que sus máximos rivales, Lando Norris y Oscar Piastri ambos de la escudería McLaren fueron descalificados de manera sorprendente. Eso se debió a que ambos coches no pasaron la inspección técnica una vez terminada la carrera en el circuito del Strip, que lució espectacular en medio de los grandes hoteles iluminados. Ambos monoplazas incumplieron con el reglamento en el espesor de la plancha de madera que va debajo del auto y que midió menos de 9 milímetros, algo no permitido.

Debido a que Norris había sido segundo, se recorrió el podio siendo los beneficiados los de Mercedes, con George Russell, quien subió al segundo, mientras que el tercer lugar fue para Kimi Antonelli.

Verstappen llegó a 366 puntos, empatado con Piastri en el segundo lugar y a solo 24 del líder en el Mundial de Pilotos que es Norris con 390 cuando sólo quedan 58 puntos por disputarse en la temporada con el Gran Premio de Qatar que tiene Sprint y el Gran Premio de Abu Dhabi. (Por Martín Navarro Vásquez)