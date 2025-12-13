El equipo UAE Team Emirates presentó parte del calendario de la temporada 2026, y anuncia que el pedalista mexicano Isaac del Toro estará presente en el Tour de Francia, la vuelta más importante del ciclismo internacional.

De tal manera, que estará compitiendo entre los mejores del mundo, luego de que ya fue subcampeón del Giro de Italia, prueba a la que no estará asistiendo el próximo año.

Además se infirma que el mexicano correrá en Italia la Strade Bianche, la Milán-San Remo y la Tirreno-Adriático; la Vuelta al País Vasco y el Tour Auvernia Rodano Alpes (antiguamente Dauphine). (Por Martín Navarro Vásquez)