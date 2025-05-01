El pedalista mexicano Isaac del Toro logró una nueva victoria en Europa, y llegó a 16 en la temporada. Este miércoles ganó el Giro del Veneto disputado entre Vicenza y Verona de 161. 2 km de recorrido. Del Toro se llevó la victoria luego de un ataque impresionante a 10 kilómetros de la meta y ganó con un tiempo de 03:24:29 horas. El francés Alekseyevich Sivakov se llevó el segundo sitio a 22 segundos del mexicano, mientras que Jonas Abrahamsen, de Noruega, fue tercero.

Del Toro, termina así la temporada que le consolida en el tercer lugar del ranking individual de la Unión Ciclista Internacional. (Por Martín Navarro Vásquez)