Una mujer de aproximadamente 65 años fue hallada sin vida y con al menos dos heridas de arma blanca en el tórax, en la azotea de un complejo departamental ubicado en la colonia Miravalle, en Guadalajara.

El hallazgo ocurrió la mañana de este miércoles en el cruce de las calles Efrén Juárez y Antonio Castro, luego de que el esposo de la víctima reportara su desaparición durante varias horas y subiera a buscarla, encontrándola ya sin signos vitales.

Al arribar al sitio, policías municipales confirmaron el reporte y solicitaron apoyo de los servicios médicos municipales, cuyos paramédicos certificaron el fallecimiento. Las heridas en el tórax correspondían a puñaladas infligidas por personas aún no identificadas.

El cuerpo fue trasladado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, mientras la Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio. (Por Edgar Flores Maciel)