El pedalista mexicano Isaac del Toro conquistó su segundo título en México después de ganar este sábado la prueba de ruta del Campeonato Nacional de Ciclismo que se celebra en Ensenada, Baja California, y que significó su triunfo número 18 en el año.

La prueba tuvo un recorrido total de 160 kilómetros e incluyó algunos tramos de la carretera libre Tijuana–Ensenada; el tiempo que realizó fue de 3 horas 46.39 minutos, en el último día de competencias.

“Estoy muy contento, espero poder inspirar a las nuevas generaciones para que se enamoren del ciclismo. Es un sueño hecho realidad correr en casa”, dijo Del toro, quien ya había ganado la prueba contrarreloj el pasado jueves. (Por Martín Navarro Vásquez)