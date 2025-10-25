Con poco más de 100 mil espectadores en las tribunas del Autódromo Hermanos Rodríguez, se celebró la calificación del Gran Premio de México de la F1, y el piloto británico Lando Norris de la escudería

McLaren ganó la pole position, por lo cual saldrá primera en la pista mexicana. El segundo y tercer sitio fue para los autos de Ferrari con Charles Leclerc y Lewis Hamilton en ese orden.

Max Verstappen saldrá quinto, mientras que el líder del Mundial de Pilotos, Óscar Piastri saldrá desde la octava posición.

La carrera este domingo que representa la vigésima fecha de la temporada de la F1 iniciará a las 2 de la tarde tiempo del centro de México. (Por Martín Navarro Vásquez)