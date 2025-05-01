El pedalista Isaac del Toro se mantuvo de líder tras la Etapa 3 de la carrera ciclista Tirreno-Adriático, en Italia. El mexicano terminó hasta la posición 41 en la prueba que nuevamente se vio pasada por lluvia y que ganó el danés Tobías Lund Andresen.

La llamada ‘Carrera de los dos mares’, fue este miércoles de 221 kilómetros con cerca de 5 horas y media de travesía, y al final del Toro mantuvo el suéter azul de líder con cuatro segundos sobre Giulio Pellizzari, quien es segundo. (Por Martín Navarro Vásquez)