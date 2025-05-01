El pedalista Isaac del Toro se mantuvo de líder tras la Etapa 3 de la carrera ciclista Tirreno-Adriático, en Italia. El mexicano terminó hasta la posición 41 en la prueba que nuevamente se vio pasada por lluvia y que ganó el danés Tobías Lund Andresen.
La llamada ‘Carrera de los dos mares’, fue este miércoles de 221 kilómetros con cerca de 5 horas y media de travesía, y al final del Toro mantuvo el suéter azul de líder con cuatro segundos sobre Giulio Pellizzari, quien es segundo. (Por Martín Navarro Vásquez)
Isaac del Toro se mantiene como líder de la Tirreno-Adriático
