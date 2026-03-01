El cantautor estadounidense Jason Mraz canceló su concierto en Guadalajara, programado el 20 de marzo en el Teatro Diana, como parte de su gira por México.

Los organizadores informaron que las personas que compraron boletos podrán solicitar el reembolso por el mismo medio en el que realizaron la compra, ya sea en línea o en puntos de venta autorizados.

Hasta ahora, la cancelación aplica únicamente para la fecha en Guadalajara. Los conciertos previstos en otras ciudades del país continúan en pie.

Este era el regreso de Jason Mraz a la Perla tapatía, después de más de diez años de ausencia. (Por Katia Plascencia Muciño)