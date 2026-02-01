El ciclista mexicano Isaac del Toro terminó en el lugar 25, la Etapa 2 del UAE Tour 2026, a 42 segundos detrás del nuevo líder, en una prueba contrarreloj que se disputó hoy en la isla de Al Hudayriyat y que ganó el belga Remco Evenepoel.

Este resultado llevó al “Torito” mexicano al puesto número 10 de la clasificación general, en una jornada que reacomodó la pelea por el liderato, el cual ahora está en manos Evenepoel. (Por Manuel Trujillo Soriano)