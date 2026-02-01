Con una gran reacción en el segundo tiempo, Chivas femenil remontó el marcador para vencer al Atlas por 4-2 y ganó el Clásico tapatío, tras sobreponerse a una desventaja de 2 anotaciones, en el cierre de la fecha 9.

El entrenador Antonio Contreras dijo que su equipo ya se contagio del buen momento por el que atraviesa el equipo varonil.

“Creo que si hoy ganas 1-0 o 2-1 te llevas 3 puntos, pero la afición no sale como ha salido, entonces yo creo que las cosas pasan por algo y el hecho de que hoy se haya ganado como se ha ganado creo que también ayuda a engancharnos y estamos hablando del futbol femenino, pero hay una parte que es el profe Milito y el masculino con Mier, con Manzo y con el resto que están colocando a Chivas donde antes no estaba y que creo que eso da vida al femenino, a las fuerzas básicas y a los que estamos un poquito por abajo”

Las Rojinegras tomaron ventaja con gol en el primer minuto de Brenda Ceren y lo incrementaron al 28 con tanto de Sanjuana Muñoz. En el complemento cambiaron las cosas y Chivas remontó con doblete de Jasmine Casarez más tantos de Adriana Iturbide y Gabriela Valenzuela.

En los demás encuentros celebrados ayer, León propinó una goliza de 6-0 al Puebla. San Luis venció 4-1 al Querétaro. Toluca empató a un gol con Pachuca, mientras que Mazatlán y Tigres igualaron a cero.

Tras celebradas 9 fechas, Monterrey es líder con 23 puntos, seguido por el Guadalajara con 22 y América está en tercer sitio con 21 unidades. (Por Manuel Trujillo Soriano)