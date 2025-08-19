Ismael “El Mayo” Zambada se declarará culpable de dos cargos por crimen organizado el próximo 25 de agosto, de acuerdo con documentos judiciales.

Zambada notificó al juez Brian Cogan, de la Corte del Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York, su intención de declararse culpable de los cargos que se le imputan.

En una carta del Departamento estadounidense de Justicia enviada a Cogan, se señala que Zambada se declarará culpable de crimen organizado, en relación con la acusación en esa misma corte de Nueva York, y por empresa criminal continua, al violar la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado, una acusación que proviene del Distrito Oeste de Texas.