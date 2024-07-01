Un vagón del Tren Maya se descarriló este martes en la zona de Izamal, Yucatán.

La unidad tuvo daños, pero hasta ahora no se reportan pasajeros heridos.

El servicio de atención a clientes del Tren Maya confirmó el accidente e indicó que será en las siguientes horas cuando se decida cuál será el proceso para compensar a los pasajeros afectados.

Usuarios de redes sociales dieron cuenta del descarrilamiento.

Hasta ahora, la Secretaría de la Defensa no se ha pronunciado al respecto.