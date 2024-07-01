Un vagón del Tren Maya se descarriló este martes en la zona de Izamal, Yucatán.
La unidad tuvo daños, pero hasta ahora no se reportan pasajeros heridos.
El servicio de atención a clientes del Tren Maya confirmó el accidente e indicó que será en las siguientes horas cuando se decida cuál será el proceso para compensar a los pasajeros afectados.
Usuarios de redes sociales dieron cuenta del descarrilamiento.
Hasta ahora, la Secretaría de la Defensa no se ha pronunciado al respecto.
Vagón del Tren Maya se descarrila en Izamal, Yucatán
