El Ejército de Israel confirmó que bombardeó la ciudad de Gaza pese al alto al fuego vigente.

Señaló que el ataque tuvo como objetivo a un “terrorista clave” de Hamás, presuntamente involucrado en la reconstrucción de capacidades militares y producción de armas del grupo, sin revelar oficialmente su identidad.

Autoridades sanitarias gazatíes reportaron al menos tres personas muertas, mientras que la agencia palestina Wafa informó que el ataque fue realizado con un dron.