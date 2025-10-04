Israel informó que 137 personas de 14 países, detenidas en los barcos de la Flotilla Sumud que buscaba llegar a Gaza con ayuda humanitaria, fueron deportadas a Turquía.

Entre los expulsados había ciudadanos de Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Suiza, varios países árabes y africanos.

El gobierno israelí señaló que algunos detenidos obstaculizan el proceso legal al negarse a la deportación inmediata, lo que retrasa su salida.

La flotilla estaba integrada por más de 40 barcos con activistas, políticos y periodistas.