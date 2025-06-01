Una zona de baja presión al sur de Colima mantiene 90 por ciento de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas, confirma el Servicio Meteorológico Nacional.

El sistema se localiza a 460 kilómetros de Manzanillo y avanza lentamente hacia el oeste-noroeste.

De confirmarse, recibiría el nombre de “Priscilla” y sería el ciclón número 16 de la temporada.

Además, el organismo reporta la posible formación de otra baja presión frente a las costas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.