Israel reabrió de forma parcial el cruce de Rafá, en la frontera entre Egipto y la Franja de Gaza, paso esencial para la salida y entrada de personas, aunque con severas restricciones.

El cruce, cerrado desde mayo de 2024, será utilizado únicamente por residentes del territorio palestino y bajo condiciones estrictas, sin detallar el ingreso de ayuda humanitaria.

Autoridades sanitarias de Gaza señalaron que unos 200 pacientes esperan cruzar para recibir atención médica en Egipto.

La reapertura total se enmarca en el plan del presidente Donald Trump para poner fin al conflicto.