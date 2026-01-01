Preparar tamales para el Día de la Candelaria será más caro este año.

Un análisis de consultores agrícolas señala que el costo promedio de elaboración subió más de 18 por ciento debido al encarecimiento de insumos.

El documento detalla que un lote de 30 tamales de mole pasó de 268 pesos en enero de 2025 a 315 pesos en enero de 2026, un alza de 17.5 por ciento.

Los mayores aumentos provinieron de salsas, proteínas y masa de maíz, además de las hojas de envoltura, que registraron los incrementos porcentuales más altos.