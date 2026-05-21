La secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, afirmó que la feria ITB Americas 2026 posicionará a México y Jalisco ante compradores turísticos de todo el continente y mercados internacionales.

La primera edición regional de la reconocida ITB Berlin se realizará del 10 al 12 de noviembre de 2026 en Expo Guadalajara, con una derrama económica estimada en 240 millones de pesos.

Autoridades estatales señalaron que el evento reunirá a más de 5 mil asistentes, entre expositores, compradores y medios internacionales, generando oportunidades de negocios y promoción turística a largo plazo.

Jalisco será sede de cinco ediciones consecutivas de la feria, tras competir con otros países gracias a su infraestructura y experiencia en organización de eventos internacionales.