El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, realizará este jueves una visita oficial a México en un contexto de creciente tensión entre ambos países por la lucha contra el narcotráfico.

El viaje ocurre tras recientes acusaciones del gobierno estadounidense contra funcionarios de Sinaloa presuntamente vinculados al crimen organizado, situación que ha generado presión política y diplomática sobre México.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la reunión buscará mantener la coordinación en seguridad, aunque reiteró que toda colaboración debe respetar la soberanía nacional.

Además, el próximo lunes llegará al país Sarah Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, en seguimiento a conversaciones recientes entre Sheinbaum y el presidente Donald Trump.