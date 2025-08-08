La tormenta tropical “Ivo” provocó afectaciones en 15 municipios de Sinaloa, reportan autoridades de Protección Civil.
Mazatlán fue el más golpeado, con 127 personas evacuadas, 24 colonias inundadas y el desbordamiento de 10 canales pluviales.
Entre los incidentes, vecinos rescataron a dos niñas arrastradas por una corriente y la Guardia Nacional asistió a una embarcación atrapada en la Zona Dorada.
Las lluvias también dañaron el suministro eléctrico en Badiraguato y El Fuerte.
Aunque “Ivo” se aleja y se debilita, su amplia circulación genera precipitaciones en la región.
“Ivo” deja afectaciones en 15 municipios de Sinaloa
