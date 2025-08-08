Cada año, cada temporal de lluvias, la Unidad de Protección Civil de Zapopan notifica a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sobre las zonas de riesgo en cauces y cuerpos de agua.

Así ocurrió desde el pasado mes de junio: la Conagua recibió un informe sobre 968 fincas en riesgo ubicadas en la colonia La Martinica, unas semanas antes de la inundación que provocó daños en 144 viviendas y negocios.

Según Comunicación Social del Ayuntamiento de Zapopan, cada año se entregan los informes sobre las áreas invadidas, número de fincas ubicadas y los puntos críticos de inundación.

Mientras que la Conagua reveló que sí recibieron la notificación municipal y que realizan el análisis de la situación para determinar acciones a tomar en las colonias La Martinica y Lomas de Tabachines. (Por Gustavo Cárdenas)