A partir de marzo de este año, usuarios de Izzi tendrán un nuevo aumento en sus recibos, luego de que la empresa de internet y televisión de paga anunciara un ajuste generalizado de 30 pesos mensuales en prácticamente todos sus paquetes residenciales, una medida que ya comenzó a reflejarse en la facturación de los clientes en todo el país.

El incremento entró en vigor el 1 de marzo y aplica a servicios de conectividad como internet, televisión de paga y paquetes combinados.

La compañía explicó que la actualización responde a un ajuste por inflación y a la necesidad de mantener la calidad del servicio tras varios meses sin cambios en las tarifas.