El boxeador mexicano, Jamie Munguía excampeón de peso superwelter, fue absuelto de cualquier irregularidad en una prueba PED fallida tras su victoria sobre Bruno Surace en mayo pasado y no enfrentará ninguna sanción.

La prueba arrojó un falso positivo “causado por contaminación accidental con pregnenolona, ​​una sustancia legal y no prohibida”, informó el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán.

“Jaime Munguía no es culpable, Jaime Munguía no es un peleador que haya sido encontrado culpable, si no, todo lo contrario por medio de la ciencia ha sido encontrado que unos suplementos estaban contaminados. Aquí el tema es una experiencia y un mensaje para los atletas que tengan mucho cuidado con todo lo que entra en su cuerpo”.

La victoria de Munguía sobre Surace se mantendrá sin cambios y podría volver a subir al ring antes de que termine el año.

Sulaimán presentó el cinturón que se llevará el ganador de la pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terrence Crawford, el 13 de septiembre en las Vegas, el cual fue elaborado por artesanos tlaxcaltecas. (Por Manuel Trujillo Soriano)