Magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Jalisco confirmaron la vinculación a proceso dictada al expresidente municipal de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación y la operación en el Rancho Izaguirre, sitio considerado centro de adiestramiento delincuencial.

Los juzgadores ratificaron el proceso contra el exedil, señalado como presunto responsable del delito de delincuencia organizada, agravado por su condición de servidor público.

Un juez de control adscrito al Centro de Justicia Federal de Puente Grande dictó la vinculación a proceso, determinó su prisión preventiva hasta el cierre del juicio y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.