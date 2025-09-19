La Secretaría de Salud federal informó que Jalisco registra 1,428 contagios de dengue en lo que va de 2025, tras el más reciente corte que sumó 43 casos en la última semana.

La cifra representa una disminución respecto al año anterior, cuando en el mismo periodo se habían contabilizado más de 5 mil contagios. El secretario de Salud estatal, Héctor Raúl Pérez, destacó las labores realizadas en el presente año y confió en mantener el control de la enfermedad.

“Consideramos que el resto del año vamos a seguir teniendo el control absoluto de la enfermedad, aunque estamos en la época de lluvias y en condiciones climatológicas de riesgo, creo que hay mucho trabajo técnico y de campo por parte de nuestras brigadistas que hacen un trabajo estupendo”.

Los municipios con mayor tasa de incidencia son Cocula, Atoyac, Casimiro Castillo y Teocuitatlán de Corona. Hasta el momento se ha confirmado una defunción relacionada con la enfermedad. (Por Marck Hernández)