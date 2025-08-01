En medio de una serie de descalificaciones entre el ayuntamiento de El Salto y el Gobierno de Jalisco, el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, informó que será la próxima semana cuando se entreguen los apoyos a las 167 familias afectadas por las inundaciones del pasado 22 de agosto en el fraccionamiento Las Lilas.

“En el sentido de cuánto será de apoyo al menaje. Eso tiene que ver justamente con la evaluación de daños de cada una de las 167 viviendas que fueron afectadas en este siniestro. No, no va a salir del FOEDEN, pero sí de un sistema estatal de apoyo a desastres que está dentro de la Secretaría de Asistencia Social, pero estamos en la cuantificación en función a la evaluación de daños que recabó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco”.

Zamora señaló que, tras el desastre, el Comité Municipal de Emergencias de El Salto no sesionó en ningún momento. (Por Edgar Flores Maciel)