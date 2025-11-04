Al corte epidemiológico al 3 de noviembre la Secretaría de Salud federal reporta 147 casos de sarampión en Jalisco, lo que coloca a la entidad como la segunda a nivel nacional más afectada en casos totales. El secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, explicó para Notisistema que de no haber realizado acciones de contención, el estado habría superado los mil casos hace semanas.

“122 casos en el municipio de Arandas que es el municipio que ha tenido más casos, 7 pacientes en el municipio de Tepetitlán, 5 en Zapopan, 4 en Jesús María, 3 en Guadalajara, 3 en Tlaquepaque, 2 en Tamazula, 1 en Tonalá. Algo que es muy importante es señalar que el 70% de los casos han ocurrido en jornaleros”.

Se estima que el 95% de los casos son en menores de edad con vacunación trunca o nula. (Por Gustavo Cárdenas)