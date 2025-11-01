Durante el primer semestre de 2025, los usuarios de la banca mexicana presentaron 2 millones 484 mil reclamaciones por posible fraude, un aumento de 5.2 por ciento respecto al año anterior, informó la Condusef.

El monto reclamado ascendió a 10 mil 714 millones de pesos, de los cuales solo una cuarta parte fue devuelta.

El robo de identidad creció 24.6 por ciento, con pérdidas por 634 millones, aunque los bancos solo reintegraron 65 millones.

Los fraudes más comunes incluyen cargos no reconocidos, retiros no autorizados y apertura ilegal de cuentas o créditos.

En la banca de desarrollo, el Banco del Bienestar reportó 43 millones de pesos reclamados, un alza de 27.5 por ciento, reflejando la sofisticación de los delitos financieros y la vulnerabilidad de los usuarios.