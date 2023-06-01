Con motivo del Mundial de Futbol 2026, el gobierno de Jalisco comprará 11 trenes para las líneas 1 y 2 del Tren Ligero.

El pasado 22 de agosto, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano lanzó la licitación pública para la adquisición de 11 trenes nuevos articulados que incluye diseño, fabricación, suministro, pruebas y puesta en operación.

El fallo de la licitación se publicó el pasado 23 de septiembre y sólo participó una empresa, misma que cumplió con los requisitos, por lo que se emitió un fallo a su favor con un costo superior a los 36 millones de dólares.