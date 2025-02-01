La Policía Vial reforzó este fin de semana los operativos para prevenir carreras clandestinas y rodadas masivas en el Área Metropolitana de Guadalajara, y retiró 48 motocicletas y 13 automóviles, además de que una persona fue detenida.

El primer operativo se realizó en avenida Paseo del Cerro del Cuatro y calle Zapotlán, en Tlaquepaque, donde se detectó una rodada masiva de motociclistas, por lo que se realizaron revisiones preventivas que derivaron en el retiro de 31 unidades por falta de documentación o por no portar casco protector.

El segundo operativo tuvo lugar en los cruces de Medrano y Belisario Domínguez, en Guadalajara, tras reportarse arrancones y maniobras peligrosas, por lo que 12 motocicletas fueron aseguradas.