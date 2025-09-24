El gobernador Pablo Lemus y la rectora de la UdeG, Karla Planter, presentaron la creación de la primera Red de Hospitales Civiles con modelo de hospital escuela en el país.

El proyecto busca ampliar la atención gratuita a más de 4 millones de jaliscienses sin seguridad social, combinando salud y formación académica.

Este año se iniciará la construcción de las áreas de urgencias y cirugía del Hospital Civil de Oriente, además de la remodelación en el Juan I. Menchaca.

En 2026 abrirá el Hospital Civil de Puerto Vallarta y en 2027 el de Zapotlán el Grande.

UdeG y gobierno estatal aportarán 200 millones de pesos anuales cada uno para financiar el plan.