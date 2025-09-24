En un hecho inédito, el Gobierno de Jalisco encabezó este martes el primer acto de disculpa pública a familias de personas desaparecidas, lo que fue calificado como un acto de justicia por Alan García Campos, de la ONU-DH.

El funcionario internacional reconoció la sensibilidad y empatía mostrada y ofreció acompañamiento técnico al Estado. Anna Karolina Chimiak, de CEPAD, resaltó la perseverancia de los colectivos y la importancia de garantizar la no repetición.

Previo al acto, el gobernador Pablo Lemus sostuvo una mesa de trabajo con buscadores y colectivos, en la que se acordó sumar al Poder Judicial y avanzar en la creación de la primera Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas autónoma del país.