La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) anunció que implementará clases a distancia en determinadas fechas del Mundial de Futbol 2026, con el objetivo de facilitar la movilidad y reforzar la seguridad de la comunidad escolar durante los encuentros programados en la entidad.

De acuerdo con el comunicado oficial, el próximo 11 de junio las actividades virtuales se aplicarán en todo el estado.

En tanto, los días 18, 23 y 26 de junio la medida solo será para los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Zapotlanejo y Acatlán de Juárez.

La dependencia estatal informó que docentes y alumnos podrán aprovechar el evento deportivo como una herramienta de aprendizaje significativo, mediante actividades diseñadas para dar continuidad al plan de estudios de manera autogestiva.

La medida coincide con la realización de partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 en Jalisco. (Por Edgar Flores Maciel)