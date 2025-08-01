El alcalde de Chapala, Alejandro Aguirre, señaló que no ha recibido respuestas claras a sus solicitudes de información sobre el proyecto para construir un acueducto desde la presa Solís, al advertir que la obra podría afectar al lago de Chapala.

El edil informó que ya sostuvo reuniones con el director de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago para abordar el tema.

“En los próximos días nos vamos a reunir los alcaldes con la intención de investigar en qué ha quedado esta petición que hemos hecho para que no se llegue a construir ese acueducto que afectaría al lago de Chapala. Hasta el momento no ha habido avance ni hemos logrado que se haga una voz o una respuesta que realmente nos diga que se van a tomar medidas para evitar que el lago de Chapala sufra esa crisis”.

Aguirre agregó que, respecto al segundo acueducto Chapala-Guadalajara, únicamente han sostenido algunas reuniones con autoridades estatales. (Por Marck Hernández)