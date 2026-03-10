El Gobierno de Jalisco anunció un programa de estímulos fiscales para regularizar la cartera vencida del Sistema Estatal Tributario, mediante descuentos en multas y recargos aplicables a obligaciones fiscales estatales generadas hasta 2025.

El jefe del Servicio Estatal Tributario, Carlos Arias Madrid, explicó que el programa no contempla condonación de impuestos, sino únicamente reducciones en sanciones y recargos.

“No es hacer una condonación de impuestos, lo que queremos hacer es, o lo que vamos a hacer es, condonar multas y recargos en específico respecto de obligaciones que acontecieron del 2025 hacia atrás, y con la finalidad obviamente de que este estímulo fiscal permita que más contribuyentes se acerquen al estado de Jalisco, a cumplir con sus obligaciones fiscales”.

De marzo a mayo se aplicará un descuento del 90 por ciento en recargos y del 100 por ciento en multas; de junio a agosto será del 80 por ciento en recargos y 90 por ciento en multas; mientras que de septiembre a noviembre el descuento será del 70 por ciento en recargos y del 80 por ciento en multas.

La autoridad estatal indicó que los contribuyentes no necesitan acudir a oficinas, ya que el trámite puede realizarse en línea. (Por Edgar Flores Maciel)