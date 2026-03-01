El musical Mentiras, el musical regresará a Guadalajara con un nuevo elenco integrado por Sofía Richy como Daniela, Lucía Madariaga como Lupita, Caro Vélez en el papel de Yuri, Mariana Almanzzi como Dulce, Arantza Muñoz como Manoela y Marce Carraro como Emmanuel.

En entrevista con Notisistema, Caro Vélez y Lucía Madariaga señalaron que, a 17 años de su estreno, la puesta en escena mantiene la calidad que la ha convertido en uno de los musicales más exitosos del país.

“Novedades fuera del elenco, no hay, la calidad se sigue manteniendo, pero es muy padre a ver como cada una de los actores y las actrices que somos parte del elenco le agrega su toque siempre manteniendo esa calidad; lo que sí es importante es que estamos cumpliendo exactamente 17 años, entonces creo que es algo importante que nos estamos presentando justo en este aniversario”.

Mentiras, el musical se presentará el próximo 20 de marzo en el Teatro Galerías, con dos funciones programadas. (Por Katia Plascencia Muciño)