El Gobierno de Jalisco comenzó a aplicar un nuevo sistema para cobrar multas y fotoinfracciones a vehículos con placas foráneas, con el objetivo de evitar que conductores de otros estados evadan sanciones.

El mecanismo opera mediante intercambio de información entre entidades federativas, lo que permitirá que las infracciones aparezcan en el historial vehicular del automovilista y afecten trámites como refrendo, verificación o renovación de placas.

Actualmente, el convenio ya funciona con Guanajuato y próximamente se integrará Michoacán. También se prevé sumar al Estado de México y Oaxaca.

Las multas varían según la falta cometida.

Por ejemplo, circular sin documentación obligatoria puede generar sanciones superiores a los dos mil pesos, mientras que accesorios que obstruyan placas podrían alcanzar hasta 20 mil pesos.