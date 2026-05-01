La reforma para anular elecciones en caso de intervención extranjera es un peligro para nuestra democracia, pues frenará denuncias contra el partido en el poder, asegura el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya.

“Que se va a poder anular una elección en México por la intervención y vean la amplitud de los sujetos, individuos, organizaciones o gobiernos. Es decir, si este gobierno autoritario persigue periodistas y Artículo 19 alza la voz, esa es una organización, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una organización, la ONU es una organización, el Parlamento Europeo, piensen en medios de comunicación, Univisión, CNN, el New York Times, cualquier funcionario de cualquier otro país y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos es una organización. Esto es en realidad una Ley Mordaza para que nadie fuera de México pueda señalar al narco gobierno que representa Morena”.

Este es uno de los cuatro temas que se discutirán y seguramente aprobarán en el periodo extraordinario que inicia este martes. (Por Arturo García Caudillo)