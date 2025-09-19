El Gobierno de Jalisco intervendrá de manera directa para apoyar a las 167 familias damnificadas por las inundaciones del pasado 22 de agosto en el fraccionamiento Las Lilas, en El Salto, tras considerar que el municipio fue incapaz de gestionar la ayuda.
La decisión se tomó luego de que la administración local, presuntamente por la ausencia de la presidenta municipal, no firmara en tiempo y forma la solicitud de apoyo al FOEDEN, pese a contar con el dictamen de daños elaborado por Protección Civil estatal. El trámite debía realizarse en un plazo máximo de 48 horas.
A casi un mes de la tragedia, atribuida a la falta de obras de contención en el Arroyo Seco, el Gobierno de Jalisco anunció un apoyo extraordinario directo a los afectados, aunque reiteró que es obligación de los municipios cumplir con los procedimientos para agilizar la atención a la población. (Por Edgar Flortes Maciel)
Jalisco apoyará directamente a 167 familias afectadas por inundaciones en El Salto
