“Alerta presidencial. Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México como parte del Segundo Simulacro Nacional 2025”. Este es el mensaje que llegó, acompañado de un fuerte sonido a todos los celulares con el sistema operativo IOS en territorio nacional, en el marco del Mega Simulacro Nacional, el cual estuvo acompañado en la capital de la República y en la mayoría de las entidades, de la alerta sísmica, por una hipótesis de un sismo de 8.1 grados con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán. El simulacro también se llevó a cabo en Campeche, Baja California Sur, Yucatán y Quintana Roo, pero con hipótesis en torno a un huracán; mientras que en Durango, Guanajuato y Tamaulipas, por incendio urbano y en Baja California por tsunami. (Por Arturo García Caudillo)